Alckmin apresenta obras na saúde para prefeitos do Litoral Norte

Bruna Soares

São José dos Campos

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) recebeu prefeitos eleitos de 71 cidades do Estado nesta quinta-feira para apresentar o projeto "Saúde em Ação", responsável por obras na área da saúde. O Litoral Norte será uma das regiões beneficiadas.



As quatro cidades da região receberão, este ano, um investimento de R$ 228 milhões por meio do programa, fruto de uma parceria do Governo do Estado com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).



Em Caraguatatuba, por exemplo, já está em construção o Hospital Regional do Litoral Norte, desde julho do ano passado. O restante das obras da região devem ter início neste semestre.



Obras. Com o projeto, as cidades terão 12 obras, com a construção de cinco UBS (Unidade Básica de Saúde), sendo duas em Ubatuba, uma em Caraguatatuba e duas em São Sebastião. Ainda serão erguidas seis Caps (Centros de Atenção Psicossocial), com duas unidades novas em Ubatuba, uma em Ilhabela, duas em São Sebastião e uma em Caraguatatuba.



Dentro do pacote das ações também estão as reformas, sendo de três UBS de Ubatuba, do Departamento Regional da Saúde de Taubaté e da Santa Casa de Caraguatatuba.



“Estamos desenvolvendo um projeto para fortalecer o atendimento primário na área da saúde. São R$ 826 milhões, em 163 obras de UBS novas e reformas de unidades antigas, mais AMEs, CAPS, Diretorias Regionais de Saúde e dois hospitais”, listou Alckmin. “Isso vai desafogar os hospitais, melhorar a resolutividade do atendimento primário e, além das obras, serão investidos recursos em equipamentos e capacitação de funcionários, informatização e integração dos centros de saúde”, afirmou o governador.



Verba. Do total a ser investido, 70% são provenientes do BID e 30% são recursos do Tesouro do Estado. “O Governo do Estado de São Paulo vem buscando, cada vez mais, novas parcerias que facilitem o financiamento de projetos desenvolvidos com o objetivo de ampliar e melhorar o acesso da população a serviços de saúde modernos, bem equipados e próximos de suas residências”, diz David Uip, Secretário de Estado da Saúde de São Paulo.