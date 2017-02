Águia promete gestão transparente e 'sem loucura'

Home

- 10:57

Novo vice-presidente de futebol do São José chega e quer devolver a credibilidade perdida; dirigente tenta trazer atletas a custo zero

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Aos poucos, o São José vai juntando os cacos do catastrófico rebaixamento para a Quarta e última Divisão do Campeonato Paulista. No dia 9 de abril, contra o União de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, inicia a luta para voltar à Série A-3 na próxima temporada.

Um dos encarregados dessa missão da Águia do Vale é o novo diretor de futebol do clube, Gilvan Diniz, anunciado na semana passada. O dirigente, de 47 anos, que é de Niterói-RJ, tem no currículo a participação no acesso do São Gonçalo da terceira para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Agora, tenta repetir o feito com o São José.

Credibilidade. O novo dirigente afirma que já morou na cidade, entre 2010 e 2011 quando aprendeu a gostar da Águia. “Vamos tentar montar um elenco competitivo e resgatar a credibilidade do São José. É um time grande, que não pode ficar onde está”, afirmou.

Diniz promete agora “transparência” para o clube da região. “Estou aqui para ajudar, não para tomar o espaço de ninguém. Vamos fazer um trabalho sério para resgatar o clube”, disse o vice-presidente, que já planeja alguns jogos-treinos até o final do mês, para que o novo time comece a ganhar força. “Vamos trabalhar sem fazer loucuras e com um time competitivo”, garante.

Gilvan Diniz disse ainda que tem uma conversa adiantada com o Botafogo-RJ, para a cessão de jogadores que não são aproveitados pelo clube carioca. “Já conversamos até com o Antônio Lopes (ex-técnico) e vamos trazer jogadores a custo zero para o São José. Só faltam alguns detalhes”, afirma. Existe, ainda, a possibilidade da Águia fazer um jogo-treino contra o Botafogo nas próximas semanas.

Equipe já treina com Oliveira

A estreia do São José no Campeonato Paulista da Segunda (Quarta) Divisão acontece apenas no dia 9 de abril, contra o União de Mogi das Cruzes, fora de casa. Porém, nestes quase dois meses que restam o time aposta em uma preparação consistente com o técnico Francisco Oliveira, no clube desde novembro do ano passado.

Desde a primeira quinzena de janeiro a diretoria do clube já começou a promover peneiras na cidade para selecionar jogadores com potencial para seguir no profissionalismo.

Chaveamento. O São José está em um grupo formado por oito times, onde os quatro melhores se classificam. Manthiqueira e Guaratinguetá, são as outras duas equipes da região na disputa.