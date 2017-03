Águia perde em teste contra equipe de base do São Paulo

Home

- 15:44

Redação

São José dos Campos

Em mais um amistoso de preparação para a disputa da quarta divisão do Campeonato Paulista, o São José foi até Cotia na manhã desta quarta-feira e foi derrotado pela equipe Sub20 do São Paulo por 2 a 1.

A exemplo do treino contra o Palmeiras Sub20, que também terminou com placar de 2 a 1 para o adversário, o técnico José Francisco Oliveira pôde fazer mudanças e rodar o elenco. A equipe que entrou em campo teve Robert, Josué, Kazu, Lucas Carioca e Michael; Bruno, Matheus Carioca, Feijão e Ruero; Brenner e Giovane. O gol foi marcado no segundo tempo, pelo atacante Matheus Rebé.

De acordo com a diretoria da Águia do Vale, a equipe passará agora por um período de treinamentos em Niterói, no Rio de Janeiro, e volta a entrar em campo em um amistoso contra o Santos B, dia 1º de abril, no Martins Pereira.

No dia 9 de abril, o São José estreia na Série B do Campeonato Paulista, contra o União Mogi.