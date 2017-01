Águia inicia temporada no dia 1º de fevereiro

Home

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O São José já tem data para começar a pré-temporada visando a Segunda (Quarta) Divisão do Campeonato Paulista: dia 1º de fevereiro. A competição começa apenas em abril e, assim, é possível começar a preparação apenas no segundo mês do ano.

Rebaixada no ano passado para a última divisão do Estado, a Águia do Vale tenta reestruturar o departamento de futebol em 2017. Na última quinta-feira, o técnico Francisco Oliveira fechou um período de dez dias de peneiras com atletas da região, que teve no último dia um treino com outros jogadores já profissionais.

O trabalho. Segundo o vice-presidente do clube, Vanderlei Graça, no dia 1º devem iniciar os treinos de cinco a oito atletas profissionais. “E vamos ter mais entre 15 e 20 jogadores, incluindo a molecada da base, para iniciar os trabalhos”, afirmou o dirigente, ao O VALE, nesta última sexta-feira. No dia 30, novos reforços devem ser apresentados.