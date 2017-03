Águia enfrentará a base do São Paulo em amistoso

Home

Redação

São José dos Campos

Se preparando para a disputa da quarta divisão do Campeonato Paulista, o São José Esporte Clube já agendou mais um amistoso. Na próxima quarta-feira, dia 15, a Águia do Vale vai enfrentar um time das categorias de base do São Paulo.



De acordo com a diretoria do São José, o confronto será contra atletas das equipes Sub20 e Sub23 do Tricolor Paulista. O time Sub20 do São Paulo venceu cinco títulos em sua categoria no ano passado: Copa Libertadores, Copa Ouro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Copa Rio Grande do Sul.



Na disputa da Série B do Paulista, o equivalente à quarta divisão do campeonato estadual, o São José só poderá usar atletas com menos de 23 anos. O time do técnico José Francisco de Oliveira enfrentará o Tricolor no centro de treinamento da equipe, em Cotia, na grande São Paulo. O duelo, no dia 15, será às 10h.



Campeonato. A Águia do Vale estreia no campeonato no dia 9 de abril, fora de casa, contra o União de Mogi das Cruzes, a partir das 10h, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o ‘Nogueirão’, na cidade que fica na Grande São Paulo. Antes, no dia 1º de abril, fará um amistoso contra o Santos, no estádio Martins Pereira.