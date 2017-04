Águia do Vale faz 'vaquinha' para custear jogos

Home

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Sem um patrocinador master até agora para a temporada, a diretoria do São José apelou nesta sexta-feira para a famosa ‘vaquinha’, ao menos para os dois jogos que vai fazer como mandante em Guaratinguetá, na segunda e também na terceira rodada do Campeonato Paulista da Quarta Divisão.

“Pedimos a colaboração de todos que torcem pela nossa Águia do Vale. Você pode doar R$ 200, R$ 100 ou a quantia que quiser”, diz um trecho do comunicado, publicado na página oficial da Águia do Vale no Facebook.

Valor. Para o jogo contra o Jabaquara, dia 13, a diretoria prevê gastos de R$ 9.400, entre policiamento, ambulância, gandulas, etc. O clube divulgou até uma conta bancária para o depósito da ajuda: ag. 2730, op.003 e CC: 72-7.