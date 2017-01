Águia do Vale escolhe destaques das peneiras

Home

Após dez dias de peneiras, São José escolhe destaques e prepara teste hoje com profissionais; diretoria vai anunciar reforços dia 26

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Os dez dias de peneira promovida pela diretoria do São José vão terminar hoje à tarde, no campo do 1º de Maio, no Parque Industrial, em São José dos Campos. Lá, cerca de 10 jogadores selecionados durante os testes vão fazer um treinamento com atletas profissionais que estão sem clube e também têm chances de defender a Águia do Vale no Campeonato Paulista da Segunda (Quarta) Divisão.

Nesta apresentação, poderão surgir os primeiros reforços do time para esta temporada, que tem previsão para começar em abril. As peneiras foram orientadas pelo técnico do clube, Francisco Oliveira, que poderá aproveitar também alguns meninos para as categorias de base da Águia do Vale.

Satisfeito. O vice-presidente de futebol do São José, Vanderlei da Graça, afirmou ontem que este período de testes e peneiras superou todas as expectativas do clube. “Apareceu muita gente para treinar e veio uma molecada boa. Muitos poderão também ser aproveitados nos times de base”, afirmou.

Segundo o dirigente, o primeiro dia foi o que gerou o maior número de participantes. “Foram cerca de 700 jogadores. Depois, vieram uma média de 250 por dia. Ontem (anteontem, deu para montar cinco times”, afirmou.

Reforços. Além dos jogadores que estão em teste, a diretoria do São José promete anunciar no próximo dia 26 cinco outros jogadores já contratados pelo clube para a Quarta Divisão. Os atletas serão apresentados oficialmente em solenidade em algum hotel da cidade, que ainda será definido.