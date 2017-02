Agentes de combate a dengue recebem treinamentos em São José

Home

Os agentes de controle e combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como a dengue, zika vírus, febre chikungunya e febre amarela, estão passando por treinamentos nesta terça-feira, em São José. O treinamento, que começou na segunda-feira (6), é destinado a cerca de 220 profissionais.



O objetivo é atualizar e subsidiar os profissionais para que contextualizem as ações rotineiras sob a óptica do combate ininterrupto aos vetores das arboviroses, bem como atualizar os conhecimentos para a prevenção e controle de criadouros.



Entre os temas apresentados no encontro estão: “Epidemiologia e Arboviroses”, “Evolução e Situação Atual das Arboviroses no Município de São José dos Campos”, “Biologia dos Vetores das Arboviroses”, “Situação Entomológica da Região”, “Medida de Controle de Vetores” e “A Importância da Integração dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias no Combate às Arboviroses”.



Promovida pela Prefeitura e Sucen (Superintendência de Controle de Endemias), órgão do Governo do Estado, a atividade é realizada no Cedemp (Centro de Educação Empreendedora).