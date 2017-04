Agências da Caixa abrirão mais cedo na quinta-feira para saque do FGTS

Home

- 19:12

Agência Brasil

Brasília

Nesta quinta-feira (13), a Caixa Econômica Federal vai abrir 1.305 agências com duas horas de antecedência, conforme informou o banco. Nos locais em que os bancos abrem às 9h, as agências abrirão a partir das 8h e o fechamento ocorrerá às 16h. A abertura antecipada será feita em razão do fluxo de atendimento acima do esperado em algumas regiões do país. A lista das agências está disponível na internet.

A Caixa informou ainda que cerca de 8 milhões de trabalhadores sacaram mais de R$ 12,3 bilhões em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O cálculo considera a soma das fases liberadas até o momento.

Com relação ao pagamento da segunda fase, que corresponde aos trabalhadores nascidos em março, abril e maio, a Caixa informa que o valor pago entre os dias 8 e 10 de abril alcançou R$ 6,2 bilhões, o equivalente a 55% dos R$ 11,2 bilhões previstos. Mais de 4,3 milhões sacaram os recursos, o que representa 56% dos 7,7 milhões de pessoas nascidas no período.

Na primeira fase, em que puderam sacar as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro, entre os dias 10 de março e 10 de abril, a Caixa registrou o pagamento de mais de R$ 6,1 bilhões relativos às contas inativas do FGTS para os 3,7 milhões trabalhadores. O valor equivale a 88% dos R$ 6,96 bilhões previstos e aproximadamente 77% dos 4,8 milhões de trabalhadores.

No total, a medida anunciada pelo governo no fim do ano passado abrange 49,6 milhões de contas inativas, com um saldo total de R$ 43,6 bilhões. Os saques vão beneficiar 30,2 milhões de trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos até 31 de dezembro de 2015. De acordo com a Caixa, 90% das contas inativas têm saldo de até R$ 3 mil.

Os trabalhadores podem consultar o saldo a receber na página da Caixa.