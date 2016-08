Aeronave faz pouso forçado fora da pista e causa incêndio em São José

Home

Da Redação



Um avião, de pequeno porte, fez um pouso forçado fora da pista do aeroporto e provocou um incêndio na manhã deste sábado (27) na área verde do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) em São José dos Campos.



A aeronane, Cessna modelo 172, Fez o pouso forçado por causa de um problema mecânico. O piloto conseguiu escapar e não se feriu gravemente.



Segundo o DCTA, o puso foi feito fora da pista e o avião pegou fogo assim que aterrissou no mato. As chamas se alastraram na mata que fica no entorno da pista, área que já havia sido atingida por fogo na sexta-feira (26). O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio.



A aeronave envolvida no acidente neste sábado pertencia ao Aeroclube de São José dos Campos. Segundo o aeroclube, o motor do avião já foi retirado e encaminhado para o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O aeroclube informou ainda que o piloto é sócio da instituição há 20 anos.