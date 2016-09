Advogado de Alecsandro espera Wada para pedir efeito suspensivo

Home

O atacante Alecsandro, do Palmeiras, recebeu, na noite de terça-feira, a notícia de que a Agência Mundial Antidoping (Wada) o inocentou do caso de doping em que se envolveu, sendo suspenso por dois anos do futebol.



Segundo o parecer da entidade, o que aconteceu foi falso doping. Agora, o estafe do atacante espera a formalização da decisão da Wada para pedir efeito suspensivo, que permita a volta de Alecsandro aos gramados.



- Vamos requerer a suspensão da pena imediatamente, assim que a formalização aconteça. Pretendemos pedir o efeito suspensivo o mais rápido possível - afirmou o advogado do atleta, Bichara Abidão Neto, à Fox Sports.



O advogado também pediu um melhor gerenciamento dos casos de doping no Brasil, para evitar punições precipitadas, como a de Alecsandro.



- Deveria haver uma melhor verificação para provar se é doping. Evitaria condenações precipitadas, como a do Alecsandro - enfatizou.



Além do caso de seu cliente, Abidão Neto também comentou o caso de Arouca, outro palmeirense flagrado no exame antidoping.



- Do jeito que a substância foi aplicada no Arouca, é legal. A gente espera que não haja sequer denúncia - explicou.



Aos 35 anos, Alecsandro só voltaria ao futebol em 2018, aos 37 anos. Agora, pode voltar ainda em 2016. A suspensão aplicada ao centroavante impedia ele de treinar com os companheiros, mas Bichara garantiu que ele vinha trabalhando sozinho.



- Ele estava treinando em uma academia particular e está louco para voltar - finalizou.