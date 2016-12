Advogada é flagrada entregando maconha para detenta em Tremembé

Home

- 16:40

Redação

Taubaté



Uma advogada foi flagrada tentando repassar um cigarro de maconha para uma detenta da Penitenciária Feminina II de Tremembé, na tarde desta quarta-feira (22). O caso aconteceu por volta das 15h30.



De acordo com a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), o fato aconteceu no parlatório, ambiente em que os presos são atendidos pelos advogados particulares, dentro da unidade prisional.



Uma das agentes penitenciária percebeu movimentos duvidosos da advogada e viu ela repassar um objeto para a presa, entre as grades do parlatório. Em um local reservado, a detenta foi revistada, e um cigarro de maconha foi encontrado em suas roupas íntimas.



A Polícia Militar foi acionada, para que as duas mulheres fossem encaminhadas para a delegacia da cidade. A direção do presídio instaurou um Procedimento Disciplicar Apuratório para investigar o caso e comunicou a ocorrência para a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Tremembé e para o Deecrim (Departamento Estadual de Execuções Criminais) de São José dos Campos.