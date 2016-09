Adolescentes são presos por roubo de moto

Home

São José dos Campos

Dois adolescentes foram apreendidos na noite da última terça-feira (13) por furtar uma moto, no bairro Vila Paiva, zona norte de São José dos Campos.



De acordo com a Polícia Militar, por volta das 19h55, os policiais foram chamados pelo do veículo que informou ter visto sua moto ser utilizada por duas pessoas. Em patrulhamento à procura do veículo, os policiais suspeitaram dos ocupantes da moto modelo YBR 125, que tentaram fugir, porém, sem sucesso.



Na abordagem aos adolescentes de 15 e 16 anos, foi verificado que a mota teria sido furtada no último dia 11. Um dos adolescentes já havia sido apreendido portando entorpecente.



A ocorrência foi registrada no 1º DP de São José dos Campos, onde permaneceram apreendidos.