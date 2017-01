Home

11:33

Daniela Santos

Taubaté



Um adolescente de 17 anos está foragido após matar a facadas o padrasto na madrugada desta sexta-feira (27), em Cruzeiro.



De acordo com a Polícia Militar, o crime teria sido motivado após uma discussão entre a mãe do adolescente e a vítima.



A vítima chegou a ser socorrida à Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil segue com as investigações.