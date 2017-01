Home

- 10:43

Daniela Santos

São José dos Campos



Um adolescente de 17 anos foi assassinado na noite desta quinta-feira (19) no bairro Putim, região sudeste de São José dos Campos.



De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), responsável pela investigação do caso, a motivação do crime está sendo investigada e ninguém foi preso. Ainda não há informações se A. C. S. F. tinha passagens pela polícia.