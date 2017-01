Adolescente é apreendido por tráfico no bairro Água Quente, em Taubaté

Home

- 09:50

Redação

São José dos Campos



Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante na noite desta segunda-feira (23), por tráfico de drogas no bairro Água Quente, em Taubaté.



De acordo com a Polícia Militar, os policiais da força tática chegaram até o jovem por meio de uma denúncia. Ao chegarem até a casa do adolescente foram encontrados cinco tijolos de maconha, equivalente a 4,5 kg, uma balança de precisão e anotações de venda do entorpecente.



O menor, M.R.O.J, foi levado para a delegacia onde ficou à disposição da Justiça.