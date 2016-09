Adolescente é apreendido por tráfico em São José

Home

- 17:54

Redação

São José dos Campos

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Guarda Civil na noite do último sábado, em São José dos Campos, com 141 gramas de cocaína, 123 de maconha e 25 pedras de crack, além de R$ 200 em dinheiro. A apreensão aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras, região leste do município.



De acordo com informações da Prefeitura de São José, uma viatura da Guarda fazia ronda no bairro, quando avistou dois indivíduos nas proximidades do poliesportivo do bairro. Os guardas viram quando um deles entregou uma nota de dinheiro e recebeu algo em troca. Ao perceberem a presença da viatura, ambos fugiram do local.



O adolescente capturado confessou o crime e foi apreendido em flagrante. Ele foi levado para o distrito policial, onde também foi apresentado todo material apreendido pelos guardas, e está à disposição da Justiça.