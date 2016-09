Adolescente é apreendido por receptação de celular em São José

Home

- 10:08

Daniela Santos

Taubaté



Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite de ontem por receptação de celular, na região central de São José dos Campos.



De acordo com a PM (Polícia Militar), policiais realizavam patrulhamento pelo local quando abordaram o suspeito.



Após consulta ao IMEI, código único que vem em todos os aparelhos celulares, foi descoberto que o adolescente portava um celular que havia sido roubado no dia 25 de fevereiro.



A ocorrência foi registrada no 1º DP (Distrito Policial). O adolescente foi liberado pelo pai.



Números. Em agosto, a Polícia Militar recuperou 46 celulares roubados e furtados no Vale de Paraíba, por meio da consulta do IMEI.