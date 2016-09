Adolescente é apreendido com entorpecentes em Jacareí

Home

- 11:31

Bruna Soares

Jacareí



Um adolescente de 14 anos foi apreendido com 35 porções de maconha e 10 pinos de cocaína na noite de ontem no Parque Meia Lua, em Jacareí.



De acordo com a Polícia Militar, o menor estava vendendo os entorpecentes, quando escondeu ao ver os policiais. Com o infrator, A.A.D.S, foram encontradas três porções de maconha em sua bermuda.



Em varredura pelo local da abordagem, os policiais ainda encontraram, em uma pedra no meio do canteiro da via, 32 porções de maconha e 10 pinos de cocaína.



O adolescente foi encaminhado para o Distrito Policial onde foi elaborado o boletim ocorrência. Ele já possuía passagens pelo mesmo crime e foi liberado, acompanhado pela mãe.