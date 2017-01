Adolescente de Taubaté morre durante virada de ano em Ubatuba

Home

- 16:08

Redação

Taubaté

Um adolescente de 17 anos morreu durante a virada de ano, no último final de semana, em Ubatuba. Morador de Taubaté, o jovem L.G.M. estava na Praia Vermelha durante a festa de réveillon, na madrugada de domingo, quando passou mal.



O caso será investigado pela Polícia Civil. Há suspeita de overdose: pessoas próximas da vítima contaram que ele e um grupo de amigos estavam em uma casa na cidade com drogas e bebidas alcóolicas.



Uma comoção foi criada nas redes sociais do jovem, que receberam muitos recados de amigos e familiares. O colégio em que ele estudava publicou uma mensagem de luto.



A Polícia aguarda o laudo do IML. O enterro aconteceu na manhã desta segunda-feira (2).