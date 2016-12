Acidente na Carvalho Pinto mata dois e deixa três feridos

Home

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em decorrência de um acidente na rodovia Carvalho Pinto, na tarde desta segunda-feira (26), no trecho de Caçapava.



O acidente aconteceu perto do km 113, por volta das 16. Um motorista que seguia no sentido São Paulo perdeu o controle do carro e invadiu a pista contrária, acertando um veículo que ia pelo sentido Rio de Janeiro. Outro carro também se envolveu no acidente.



Duas vítimas foram resgatadas em estado grave pelo helicóptero da Polícia Militar, e não há novas informações sobre o estado delas. Outra vítima teve ferimentos leves. Dois morreram na hora.



O acidente interditou uma das pistas da rodovia, e gerou congestionamento no local.