Acidente mata motorista na madrugada desta sexta-feira na Via Dutra

Home

- 10:16

Daniela Santos

São José dos Campos



Um motorista morreu após um acidente na madrugada desta sexta-feira (30) no trecho de Jacareí da Rodovia Presidente Dutra.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no Km 169, por volta das 1h20, na pista sentido Rio de Janeiro. O veículo saiu de São Paulo e e ia com destino a Ubatuba. O ônibus da Pássaro Marrom teria perdido o controle e batido na traseira de um caminhão que carregava barras de alumínio. Onze pessoas ficaram levemente feridas, oito em estado moderado, uma grave e uma em óbito.



Os feridos foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Jacareí, Clínica Sul e Hospital Municipal, em São José.



Ao todo, 24 bombeiros participaram do socorro, juntamente com equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal), CCR e Grau.