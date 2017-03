Acidente envolvendo um camimhão deixa seis feridos em São José

Home

- 11:17

Redação

São José dos Campos



Seis pessoas ficaram feriadas após um caminhão perder o controle e se chocar com um carro e uma moto, na tarde deste sábado, em São José dos Campos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 13h30, na avenida Engenheiro Sebastião Gualberto. O motorista do caminhão, os três ocupantes do veículo e um dos ocupantes da motocicleta tiveram ferimentos leves, enquanto que o outra vítima da moto teve ferimentos graves e foi encaminhado para o Pronto Socorro da Vila Industrial.



Duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e quatro foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).