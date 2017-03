Acidente entre caminhões causa incêndio e gera lentidão na Tamoios em Caraguá

Home

- 09:28

Daniela Santos

São José dos Campos



Uma batida entre dois caminhões terminou em incêndio na manhã desta sexta-feira (3) na Rodovia dos Tamoios, no trecho de Caraguatatuba.



Segundo o Corpo de Bombeiros o incêndio iniciou após um caminhão que transportava combustível perder o controle e ficar atravessado na pista. Um outro caminhão que vinha em sentido contrário, e transportava cerveja, não conseguiu parar e colidiu com o veículo. Não houve vítimas. O acidente ocorreu no Km 71.



Os Bombeiros esperam os motores esfriarem para que haja remoção dos veículos na pista. A Polícia Rodoviária Estadual orienta que os motoristas que vão com destino a São José dos Campos utilizem as rodovias Oswaldo Cruz ou a Mogi- Bertioga.