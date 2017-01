Home

09:04

Daniela Santos

Taubaté



Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois veículos no Km 106 da Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Taubaté.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo colidiu na traseira de outro e em seguida capotou. Duas pessoas ficaram feridas moderadamente e foram encaminhadas ao hospital regional de Taubaté.



O acidente ocorreu na pista sentido São Paulo/Rio de Janeiro. As causas do acidente serão investigadas.