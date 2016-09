ACI fará workshop sobre varejo de moda em São José

Home

16:50

Redação

São José dos Campos

Com o intuito de incentivar e capacitar o mercado com foco no aumento de vendas, a ACI (Associação Comercial Industrial de São José dos Campos) realizará um Workshop sobre Varejo de Moda, no próximo dia 26, das 14h às 18h30 no auditório do hotel Nacional Inn, em São José.



O workshop será ministrado por duas especialistas em moda e mercado, Patrícia Sant’Anna e Ana Vaz.



Quem dará inicio à oficina é Ana Vaz, consultora de imagem pessoal e profissional, estilo, moda e etiqueta. Ela vai abordar o tema “Ferramentas de relacionamento de clientes - aprendendo a vender a tendência”.



“É preciso fazer da venda um atendimento personalizado, sendo assertivo. Mesmo que o cliente não peça esse tipo de conselho selecionar peças que façam ele se sentir bem é o ideal”, disse a consultora.



Diretora de pesquisas da Tendere, Patricia Sant’Anna vai abordar três tópicos: contemporaneidade - varejo de moda com presença on e off line; empatia no dia-a-dia do varejo; e economia criativa como estratégia de varejo de moda.



“A ideia da empatia é você não empurrar simplesmente produtos para o cliente, mas, sim, oferecer aquilo que ele efetivamente precisa, criando assim um laço com esse cliente, uma relação de confiança”, afirmou Partícia.



Os ingressos serão vendidos diretamente na ACI por meio de boleto bancário. Para os associados e patrocinadores a entrada será R$ 70 e não associados será de R$ 110.