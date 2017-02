Academias ao ar livre do Parque Ribeirão Vermelho estão abertas ao público

Home

São José dos Campos



As academias ao ar livre do Parque Ribeirão Vermelho, que fica no bairro Urbanova, região oeste de São José, já estão em funcionamento. Os professores orientam os frequentadores de segunda a sexta-feira em dois períodos - de manhã, das 7h às 10h, e à tarde, das 17h às 20h.



Desde o fim de semana, o parque está aberto para prática de atividades esportivas pela população. A Prefeitura já realizou o atendimento à comunidade no sábado (11) e domingo (12), com a orientação de profissionais de educação física.



O parque ocupa uma área de aproximadamente 250 mil metros quadrados e dispõe de áreas para prática de esporte e lazer, além de um bosque com mata nativa. Todas as atividades no Parque Ribeirão Vermelho são gratuitas.