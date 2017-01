Ação reforça troca de lâmpadas apagadas em São José

Home

Segundo nova administração, serviço caminhava em ritmo lento desde outubro, por atraso em repasses



Caíque Toledo

São José dos Campos

Com cerca de 100 reclamações por dia desde o começo do ano, a iluminação pública de São José ganhou um reforço. Uma ‘força-tarefa’ da prefeitura está instalando novas lâmpadas em pontos apagados da cidade. De acordo com Felicio Ramuth (PSDB), o serviço havia sido reduzido em outubro do ano passado, por falta de pagamento da antiga gestão, que nega o débito.

A prefeitura afirmou que as equipes têm trabalhado em três turnos, em cerca de 70 ações por dia -- a média era de 40 pontos de iluminação por dia. Nos meses de verão, a frequência poderá chegar a 100 trabalhos diários.

“Quando assumimos, a empresa que fornecia as lâmpadas tinha parado por falta de pagamento. Renegociamos com a empresa para retomar as condições de iluminação pública”, disse o prefeito Felicio em um vídeo publicado em seu perfil no Facebook, acompanhando um trabalho da equipe de iluminação pública no Jardim Majestic, zona leste. “É força total, todo mundo empenhado em recuperar o tempo perdido e voltar às condições de manutenção na cidade”, completou o tucano.

Luz. O serviço está sendo executado pela Urbam (Urbanizadora Municipal), que afirma que vai precisar de um prazo de 10 meses para regularizar a situação integralmente, devido à demanda reprimida em todas as regiões da cidade.

Segundo a prefeitura, o município tem atualmente 75 mil pontos de iluminação, e a prioridade é reparar os pontos apagados há mais tempo. No total, foram 2.677 reclamações para trocas de lâmpadas esse ano.

Outro Lado. Questionada, a equipe do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) afirmou que assumiu a iluminação pública da cidade em janeiro de 2015, e que, na época, 5% das lâmpadas estavam apagadas. “O trabalho planejado permitiu que em setembro de 2016, São José tivesse apenas cerca de 1% do acervo apagado”, diz a nota enviada pela equipe da antiga gestão, que alegou que, em dezembro, não havia nenhum débito pendente referente à manutenção de iluminação pública.