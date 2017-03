Abusou no Carnaval? Quarta-feira de cinzas é dia de cuidar do corpo

Home

- 12:15

Daniela Santos

São José dos Campos



Com o fim da folia dos cinco dias de Carnaval, especialistas da saúde recomendam que a quarta-feira de cinzas é o momento de correr atrás do prejuízo e tomar repor as energias do corpo.

De acordo com a nutricionista Ana Carolina Oliveira, a má alimentação é característica desta época do ano, já que as pessoas estão preocupadas na diversão e acabam deixando este elemento para segundo plano, mas depois a ‘conta’ vem com inchaços e dores de cabeça e no corpo.



A profissional indica que alguns alimentos devem ser evitados, como aqueles que têm glúten e são mais pesados, como a carne vermelha, por exemplo. “A carne vermelha e o glúten devem ser evitados porque o nosso trato gastrointestinal está mais irritado por conta da falta de cuidados”, explica.



Ana Carolina indica que legumes, de uma forma geral, e frutas como banana e kiwi devem ser consumidos, pois são fonte de vitaminas do complexo B e possuem ação diurética. Alimentos na cor ver e sucos de frutas, água aromatizada (pode ser consumida gelada com limão, hortelã, laranja) e os suchás, chá batido com alguma fruta de preferência, também têm ação diurética, mas alerta que essas opções não substituem a importância da água.



“O fígado é o órgão mais prejudicado naqueles que abusaram do álcool. A água é um elemento fundamental para a limpeza do nosso organismo. A limpeza começa de dentro para fora”, ressalta.



Beleza. A beleza começa de dentro para fora, mas alguns cuidados estéticos também contribuem para a saúde da pele. A esteticista Natalia Lissage afirma que o ideal é fazer uma esfoliação corporal e facial, principalmente para quem abusou do sol. Algumas receitas podem ser feitas em casa, mesmo sem gastar muito.



“O importante é remover as células mortas. Para quem abusou da praia e está com a pele queimada, a esfoliação tem que ser mais suave. Uma boa receita é usar o açúcar refinado com mel e ir massageando em círculos por cerca de seis minutos”, aconselha.



Esses movimentos têm de ser circulares e sem pressão para não agredir a pele. Óleo de coco também é uma boa opção para acrescentar, mas deixa a pele mais oleosa. Cremes que contém macadâmia e pêssego também são boas dicas para hidratação corporal.



Máscara de argila, que podem ser encontradas em perfumarias por um preço acessível, também são interessantes, porque além de hidratar, fazem um detox na pele. As argilas podem ser encontradas em várias cores, cada uma com um efeito principal, mas Natalia indica que a verde é considerada mais completa, pois também tem princípios ativos que ajudam a clarear algumas manchas. “Essas são as principais dicas, mas eu também recomendo a ingestão de bastante água para que a pele fique com uma aparência mais hidratada e saudável”, finaliza.