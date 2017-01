Abono de 2013 na Câmara de Taubaté era ilegal, aponta Justiça

Home

Legislativo tentou pagar R$ 2.000 para cada servidor no fim daquele ano, mas ação da Promotoria impediu

A Vara da Fazenda Pública de Taubaté julgou procedente a ação do Ministério Público e declarou que a lei aprovada em 2013 pela Câmara para conceder abono de R$ 2.000 para cada servidor da Casa é ilegal. A decisão foi tomada no último dia 13 pelo juiz Paulo Roberto da Silva.

No decorrer do processo, após pressão do MP, o Legislativo já havia revogado a lei e devolvido o dinheiro reservado ao pagamento (R$ 444 mil) para a prefeitura. O juiz destacou, no entanto, que julgar a ação procedente era preciso para evitar “eventual renascimento de vontade da Casa Legislativa de que aquele abono viesse a ser pago”.

Farra. A concessão do abono de R$ 2.000 para cada um dos 209 servidores da época, entre comissionados e efetivos, foi proposta pela maioria da mesa diretora de 2013. Era o quinto ano em que essa prática era adotada. Em 2009, o bônus foi de R$ 1.000; em 2010, de R$ 1,5 mil; em 2011 e 2012, de R$ 2.000.

O texto foi aprovado no fim de outubro de 2013. No mês seguinte, o MP entrou na Justiça contra o projeto. Entre as irregularidades citadas na ação pela Promotoria estavam vício de iniciativa (o projeto era de lei ordinária, quando deveria ser de lei complementar), ofensa ao patrimônio público, impossibilidade de concessão de tal benefício a servidor comissionado (eram 137 dos 209) e a repetição da medida, que ocorreria já pelo quinto ano consecutivo. No mesmo mês, liminar da Justiça impediu a Câmara de efetuar o pagamento enquanto a ação não fosse julgada.

Em novembro de 2014, outro projeto foi aprovado para tentar manter o abono do ano anterior ‘congelado’: em vez de devolver a quantia reservada à prefeitura, a Câmara queria segurar o montante até o fim do processo. A tentativa de manobra foi alvo de novo questionamento do MP à Justiça, que determinou a devolução do dinheiro à prefeitura, o que ocorreu em dezembro de 2014.

Em abril de 2015, a Câmara enfim aprovou texto para revogar a lei de 2013, sepultando de vez a tentativa de pagamento do abono aos servidores.

Recado. Na decisão, o magistrado ressalta que “todo servidor público tem o dever de ser honesto, de ser educado e trabalhador, devendo cumprir suas obrigações, com zelo e dedicação”.

O juiz apontou ainda que premiar os comissionados se mostrou “desarrazoado”, pois a natureza do cargo já implica que atuem com vista ao interesse público, “e nele está contida a economia e boa utilização de recursos”.

Pagamento dividiu vereadores da mesa naquele ano

A proposta de abono para os servidores do Legislativo em 2013 dividiu os vereadores da mesa diretora naquele ano. A presidente da Câmara na época, Graça (então no PSB, hoje no PSD), era contra o projeto. Assinaram o texto quatro vereadores: Salvador Soares (então no PT, hoje no PRB), Diego Fonseca (PSDB), Carlos Peixoto (que era do PMDB, e hoje é do PTB) e Douglas Carbonne (PCdoB).

O quarteto alegava que, como a saúde financeira da Câmara era estável, havia possibilidade de conceder a medida. Além disso, a justificativa era de que os servidores estavam atuando com “profissionalismo” e que eles próprios ajudavam a Câmara a economizar em despesas.

Contrário. Já Graça alegava que o abono era descabido. Segundo a então presidente da Câmara, naquele ano os servidores já haviam recebido aumento real nos salários de 3,5% -- além da reposição de 6,49% referente à inflação.

Graça afirmou, na ocasião, que a decisão do aumento real visava justamente abolir a prática do abono. No plenário, Graça não votou -- como presidente, só votaria em caso de desempate. O único voto contrário ao projeto em 2013 foi do vereador João Vidal (PSB).