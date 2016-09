Abastecimento de água terá corte nesta terça em Taubaté e Tremembé

Home

- 19:00

Redação

Taubaté

O abastecimento de água em Taubaté e Tremembé será comprometido nesta terça-feira, em razão de uma interrupção no fornecimento de energia elétrica pela EDP Bandeirante.



De acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o corte de energia elétrica ocorrerá na região onde está localizada a estação de captação de água do rio Una, que abastece 30% do município. O restante é captado do rio Paraíba do Sul.



A manutenção programada pela concessionária de energia elétrica ocorrerá das 12h às 17 horas.



Água suja. Moradores de Taubaté e Tremembé reclamam há muito tempo de um problema recorrente na cidade: a água suja que sai das torneiras. Segundo relatos, a água tem uma cor que varia entre amarela e marrom, e por vezes com mau cheiro. Moradora do bairro Gurilândia, a dona de casa Jane Helen Toledo de Souza, de 49 anos, conta que o problema vem acontecendo pelo menos desde o mês de maio. “Pelo menos duas ou três vezes na semana a água vem suja”, disse.