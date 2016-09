Abastecimento de água será prejudicado em Taubaté e Tremembé

Home

O abastecimento de água em Taubaté e Tremembé pode ser prejudicado na noite desta quarta-feira (21). De acordo com informações da Sabesp, foi realizada a manutenção emergencial na estação de captação da água do Rio Una, que representa cerca de 30% do volume que abastece as duas cidades.



As equipes da companhia executaram serviços no terminal de cabos de alta tensão da estação de captação do local, com término por volta das 17h. Assim, o abastecimento será retomado de forma gradativa após às 22h.



Segundo a Sabesp, no retorno, poderá ocorrer alteração na cor e na turbidez da água em alguns pontos. A companhia pede que os moradores economizem a água armazenada. Os casos emergenciais podem ser informados pela Central de Atendimento ao Cliente da empresa, pelo número 195 ou 0800 0550 195, com funcionamento 24 horas, durante sete dias na semana. A ligação é gratuita.