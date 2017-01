Abaixo-assinado é criado por Orquestra e secretário diz que decisão foi 'muito difícil'

Home

Paula Maria Prado

São José dos Campos

O fim do contrato da prefeitura de São José dos Campos com a Orquestra Sinfônica, anunciado na última segunda-feira (9), motivou a criação de um abaixo-assinado para que o governo municipal reveja a decisão.



O prefeito Felicio Ramuth (PSDB) anunciou o fim do contrato, alegando que a Orquestra custaria aos cofres públicos cerca de R$ 2,5 milhões anuais. A medida gerou polêmica nas redes sociais e entre ícones culturais da cidade.



Secretário de governança de São José dos Campos, Anderson Farias Ferreira tratou a decisão como 'muito difícil'. "uem não gosta da orquestra? Ela foi criada no governo PSDB. Encerrar esse contrato foi uma decisão muito difícil. Mas tem de ser feita. Não podíamos demorar, não havia tempo para estudar o que poderia ser feito. Foi para o bem da cidade. Era preciso tomar um atitude", disse o secretário.



O abaixo-assinado alega que a música e a cultura tem uma 'importância social' na transformação das vidas dos moradores de diversas faixas etárias, e pedem uma discussão do poder público sobre a decisão."Todo movimento é válido. Gostaria que as pessoas inclusive desse sugestões de como poderíamos, de forma rápida, ou em um espaço de tempo menor, retomar o projeto. Mas por ora não há como", completou Anderson.



