A um mês da eleição, interesse dos votantes é baixo na região

Em Taubaté, 56% dos eleitores disseram ter pouco ou nenhum interesse no pleito; em São José, o percentual atinge 39%

João Paulo Sardinha

São José dos Campos



Ainda que a corrida eleitoralesteja acirrada em São José dos Campos e Taubaté, a população das duas cidades afirma ter pouco ou nenhum interesse no assunto. Duas pesquisas, divulgadas na semana passada, impõem um desafio para as equipes de campanha: estimular o eleitor e, assim, evitar um alto índice de abstenções nas urnas no próximo dia 2 de outubro.

Em Taubaté, 56% dos votantes disseram ter pouco ou nenhum interesse pelo processo eleitoral. Dos entrevistados pela Agência Mind, responsável pela pesquisa, 34% disseram não ter nenhum interesse no pleito. Outros 22% afirmaram ter pouco interesse. Já para 27% o interesse está no nível médio. O restante (17%) respondeu ter muito interesse no assunto.

O quadro não é tão diferente em São José, onde 39% disseram ter pouco ou nenhum interesse pela escolha de prefeito e vereadores. Dos entrevistados pelo Ibope, 22% afirmaram não ter nenhum interesse no pleito. Outros 17% afirmaram ter pouco interesse. Já para 32% o interesse está no nível médio. O restante (28%) respondeu ter muito interesse.

Diagnóstico. Para o professor de ciências políticas da UnB (Universidade de Brasília), David Fleischer, a crise política nacional pode ter decepcionado o eleitor, mas, ao longo do mês, haverá aumento no número de envolvidos na campanha eleitoral. “O problema em Brasília vai ter desdobramentos ao longo das próximas semanas. Mas, por outro lado, a campanha mal começou. O interesse vai aumentar à medida que a disputa esquentar, principalmente nas cidades menores”, afirmou Fleischer.

Os principais partidos acreditam que os Jogos Olímpicos e o processo de impeachment dividiram as atenções do eleitorado nas últimas semanas. “A pesquisa é a foto do início da campanha. A Olimpíada e o impeachment tiraram a atenção”, afirmou o candidato do PSDB em São José dos Campos, Felício Ramuth.

O presidente do PT em São José, Giba Ribeiro, também aposta que a campanha só começa neste mês. “Desde o início, tenho dito que a campanha terá um mês na prática. É só em setembro que as pessoas irão pensar em eleição”, disse Ribeiro.

Idosos. Em Taubaté, a maior faixa dos desinteressados (39%) ou com interesse pequeno (25%) é dos grupos com idade acima dos 60 anos. Já em São José, os nada interessados têm idade entre 35 e 44 anos ( 28%). Já os pouco interessados estão na faixa jovem do eleitorado, entre 16 e 24 anos (20%). A eleição será em 2 de outubro. Se houver segundo turno, será no dia 30 de outubro.