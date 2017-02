A importância da arte nas escolas

Home

- 07:05

O VALE abre o debate sobre a disciplina no currículo escolar e na formação

Paula Maria Prado

São José dos Campos

Muito além da mera reprodução de obras de famosos pintores, o ensino da arte nas escolas municipais quer mostrar ao aluno que ele é tão artista quanto qualquer outra pessoa. Mais, ele é protagonista no mundo. Pode produzir, pode criar, pode deixar a imaginação fluir e se empoderar de seu universo.

Em meio a uma série de debates acerca da importância da educação artística na escola, O VALE foi atrás de professores da rede pública de ensino para mostrar de que forma a arte é colocada em sala de aula. E acredite: ele vai muito além do “o que vamos desenhar hoje” dos tempos antigos.

Apoiado sobre três pilares --apreciação, produção e contexto -- enquanto nas escolas integral a educação artística pode ser melhor explorada pelo mestre, no ensino regular ela é trabalhada em quatro linguagens: teatro, dança, música e artes visuais. E, diferente daqueles que pensam que a arte é aquele respiro entre português e matemática, a disciplina está ali para movimentar. “Diferente da língua materna, em que o sistema de representação tem um regimento, em que você sabe o verbo, o sujeito e etc, nas artes a ocorre por meio de elementos simbólicos”, afirmou Edilaine Aquino, orientadora de ensino de arte da rede municipal de educação.

Assim, segundo ela, na escola, se antes a cor azul era vista como a representação da tristeza ou do frio, agora, ele tem o sentido que o aluno desejar. “E todos nós podemos ser produtores de sentido, de novos códigos”, disse. “E, por isso, a ‘leitura’ da arte é mais complexa do que qualquer língua. Trata-se de uma linguagem não clara”.

Focos. E é na criança que tem de estar o foco de quem luta por cultura. A professora Leticia Aparecida da Silva Santos, 37 anos, que o diga. Pedagoga e professora da EMEF Rosa Tomita, no Jardim Sao José 2, ela dá aula de teatro para as crianças do ensino integral.

“Sempre gostei de teatro e passei a pesquisar mais sobre o assunto. Percebi que as artes visuais, a fotografia e o cinema são mais comuns na sociedade. Por isso, na partilha das oficinas, encarei o desafio”, afirmou ela.

No primeiro contato, Letícia encarou uma turma que sequer tinha ido ao teatro. “Eles chegam silenciosos, olhando estranho para aquilo. Até que começamos a trabalhar técnicas, levamos a criançada ao teatro até que criamos uma peça”, disse a professora. “Mostro para eles, o quanto a arte pode impactar o outro. Fazer com que as pessoas vejam, sintam e percebam coisas que antes passavam batido”. Ao longo do ano foram trabalhados ainda temas como sustentabilidade, reciclagem e customização.

Adolescência. Se no caso da professora Letícia as crianças logo abraçaram o teatro. Quando se trata de adolescentes, a abertura torna-se um pouco mais difícil. “Nascemos artistas, a dança é a nossa primeira expressão, aliás. Mas a sociedade nos poda. Então, conforme vamos crescendo, aparece a vergonha, o medo...”, conta a Luciana Domingues, 39 anos, psicopedagoga, professora da EMEF Ildete Mendonça Barbosa, no Residencial União.

Foi dela o desafio de fazer 20 alunos se engajarem no ensino proposto. “O foco do ensino regular não é a técnica, como no ensino infantil, mas a experimentação”, explicou Edilaine. É compreensível. São duas aulas por semana de 50 minutos cada. “A verdade é que a arte muda a cabeça das pessoas. Não é supérfluo como é, por vezes, colocado”, disse Luciana. “Nesse último bimestre, escolhemos a dança. Estudamos o processo de criação, até que os alunos puderam escolher uma música e criar a sua própria coreografia”, disse.

Para sempre. Uma vez que a arte amplia a visão de mundo. Ela torna-se relevante para toda a vida. “Quando você, adulto, vê uma peça de teatro lembra ‘ah, eu fazia a bruxa quando eu estava na escola!’. Isso é a memória que fica registrada”, afirmou Letícia.

Segundo Edilaine, a arte traz para o ser humano uma questão de estrutura emocional. E, uma vez que ela encanta, não passa despercebida. “Vai muito além do feio ou bonito. É nos toca ou não”.

Ainda segundo a orientadora, quando o aluno não opta em levar uma variação artística para o campo profissional, ele leva de bagagem uma reorganização emocional e intelectual. “A arte não vem ao mundo para contrapôr ao ensino de outras disciplinas. Ela permeia todas elas. O professor de exatas, por exemplo, deve ter em mente que se o aluno não souber realizar uma coreografia, num passo ritmado e contado, ele dificilmente irá bem em matemática”, afirmou.

Luta diária. Mais do que lutar contra a família, que por vezes questiona a escolha profissional; provar a sociedade a importância do seu trabalho, os professores de arte têm de mostrar que não ensinam “desenho em sala de aula” aos colegas de profissão.

“Sofremos muito preconceitos. Há muito diretor de escola que acha que nós servimos para decorar a escola. Ou que devemos ensinar na nossa disciplina a montar um sólido geométrico. Quando na verdade, não é nada disso que ensinamos”, cravou a orientadora.

Retrato. Em tempo, são, em São José, 47 escolas no Ensino Fundamental. Cada uma com 2 a 4 professores de arte atuando do 1º ao 9ºano. Nas escolas de tempo integral, são 4 professores de arte (2 no ensino regular e 2 na jornada ampliada). O piso salarial é de R$ 2.548 (efetivo) e R$ R$ 2.165,80 (com prazo determinado).