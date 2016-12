A cinco dias da gestão Felício, apenas cargo da FCCR continua vago

Home

- 07:04

Prefeito eleito anunciou ontem os secretários de Proteção ao Cidadão, Apoio Jurídico e de Esportes

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Priorizando quadros técnicos e, ao mesmo tempo, contemplando a base aliada, o prefeito eleito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSDB) definiu na manhã de ontem mais cinco nomes para o primeiro escalão de seu governo.

A cinco dias para o início da nova gestão, apenas o cargo de presidente da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) continua vago. Leônidas Pantaleão de Santana, que foi subcomandante da Polícia Militar no Estado, assume a Secretaria de Proteção ao Cidadão (atual Defesa do Cidadão). A Secretaria de Esportes ficará com o funcionário de carreira Paulo Sávio Rabelo da Silva. A pasta de Apoio Jurídico será chefiada por Melissa Pulice.

Presidentes. Formado em Comunicação Social, Alessandro Peterson ocupará o cargo de diretor-presidente da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza). O administrador de empresas Marcelo Borges Simões foi escolhido para o comando da Urbam (Urbanizadora Municipal).

Embora não sejam filiados a partidos, os nomes divulgados ontem possuem estreita relação com as siglas que compõem a base de Felício Ramuth. “Os partidos nos deram total liberdade para montar o secretariado. Na prática, mostramos que é possível fazer um time assim. Basta estar tudo combinado antes. As siglas nos deram liberdade, puderam indicar nomes e o fizeram. Assim como entidades também”, afirmou Felício.

“Está muito claro que não existe loteamento partidário. O que existe é uma união para construir o futuro da cidade”, completou o tucano.

Redução. O governo Felício terá 14 secretários, além dos três presidentes de Urbam, Fundhas e FCCR. A atual administração conta com 23 secretários, além dos presidentes.

Com os nomes praticamente definidos, a missão dos integrantes do primeiro escalão do governo será montar um cronograma para os 100 primeiros dias de mandato.

“Ainda faltam muitos dados. O atual governo tem até o dia 31 de dezembro para fornecer informação. Mas, caso isso não aconteça, ao longo dos primeiros dias, nossa equipe vai coletar o maior número de dados possível para que a gente defina o programa dos 100 dias”, concluiu Felício. A posse dos novos secretários será em 1º de janeiro.

Prefeito eleito admite vetar lista tríplice da Fundação Cultural

O prefeito eleito de São José dos Campos, Felício Ramuth, confirmou ontem a intenção de vetar os nomes da lista tríplice para definição do novo presidente da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo).

O tucano quer alguém de seu grupo político no cargo. André Ravasco, Vicente Cioffi e Washington Freitas foram escolhidos pelo Conselho Deliberativo da instituição para substituir Alcemir Palma a partir de 2017. “A lista foi encaminhada ao atual prefeito, que pode vetar. Na transição, não fomos consultados pela Fundação se gostaríamos de oferecer algum nome. Surgiu, então, essa lista. Cabe ao prefeito vetar ou deixar que eu faça a partir do dia 1º de janeiro”, afirmou.

Passado. “Na nossa época [2012], consultamos e incluímos um nome que acabou escolhido”, completou. Se a lista atual for vetada, uma nova precisará ser formada com outros nomes.

O tucano, entretanto, disse não temer que uma possível nova lista também desagrade. Hoje, o Conselho Deliberativo é composto em sua maioria por membros ligados ao governo Carlinhos Almeida (PT). “O Conselho sabe que o importante é a Fundação produzir cultura. Não produzir política. O Conselho vai entender.”