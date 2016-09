31º Festivale - Crítica: Trem das Onze

Home

- 15:55

Dinah de Oliveira

São José dos Campos



As formas milenares do circo e sua apropriação pelo contemporâneo resulta em um campo de debate disparador para encenações que mesclam a poesia do palco e a tradição do palhaço circense. Trem das onze, espetáculo do grupo Dois Pierre, de São Paulo, apresentado no Teatro Municipal de São José dos Campos se vale dessa tensão para compor a relação apaixonada entre um palhaço e seu jovem aprendiz, não sem uma bela alusão às possibilidades de encontro entre as forças da tradição e da nossa atualidade.



O grupo Dois Pierre foi formado há seis anos por André Grimberg e Filipe Bregantim após se conheceram enquanto cursavam o Cefac - Centro de Formação Profissional em Artes Circenses -, uma escola em que predomina a linguagem corporal não verbal de técnicas circenses de habilidades e manuseio de objetos. Durante a formação no Cefac os dois artistas tiveram contato com profissionais como Alexandre Roit, um dos fundadores e ex-integrante dos Parlapatões e que assina a direção do espetáculo, Rodrigo Matheus do Circo Mínimo, Fernando Sampaio do La Mínima e Alexandre Marinho da Nau de Ícaros. A pesquisa da dupla incorpora a tradição clássica dos palhaços por meio de suas duas figuras, a do Branco e a do Augusto, em que o primeiro é como um princípio mais ordenador, enquanto o segundo é mais caótico, desastrado e infantil, talvez dois lados que nos habitam.



Trem das onze mostra os bastidores de um circo em que dois palhaços se preparam para a função diária do picadeiro. A encenação tem como argumento a partida do mestre e o fato de que seu aprendiz terá que dar continuidade ao trabalho. Se podemos pensar aqui em uma clara alusão ao jogo, em que os componentes são responsáveis por continuar o movimento a partir da ação do outro, mas ao mesmo tempo tudo está fundamentado por um objetivo de ganhar ou perder, no entanto dentro de uma perspectiva do divertimento, esse mote de passada de bastão é como uma matéria lírica que dá forma e tratamento à composição da cena. Assim, o espetáculo estrutura uma série de esquetes clássicos do palhaço circense que problematizam nossas potências diárias. A matéria dramatúrgica elaborada por Carlo Filipe Pace em conjunto com o grupo expõe justamente as possibilidades de invenção do cotidiano que aparece no manuseio lúdico dos materiais pelos dois palhaços.



A cenografia espacial composta pelo próprio Filipe Bragantin é totalmente aproveitada pelos atuantes. Trata-se dos bastidores de um picadeiro, cuja entrada está situada no fundo do palco do teatro. O lugar da função no circo está oculto para nós atrás das cortinas pretas e pesadas e o que está à nossa frente sobre o palco é o seu avesso. Se tal configuração indica um viés interior, a surpresa fica por conta do fato de que tudo à mostra é manuseado pelos atuantes. A meu ver trata-se de uma bela expressão de como nossos processos de subjetivação são construídos em conjunto com os objetos da lida diária na relação com o outro. Essa questão de fundo parece permear todo o espetáculo, o que revela o espaço cenográfico como um importante elemento dramatúrgico. Uma das sensações possíveis para o espectador é a de que nossos modos de lidar com o mundo estão repletos de absurdos, mas ao mesmo tempo aponta para nossas linhas de fuga do lugar comum.



A figura do palhaço que já nasce partida entre o Branco e o Augusto tem ainda a qualidade de ser um nervo exposto. O palhaço mostra, não interpreta, expõe nossos modos de existir vistos por uma lente de aumento cômica e com boa dose de lirismo. André Grimberg e Filipe Bregantim atuam com leveza nessa direção compondo figuras ao mesmo tempo extraordinárias e com as quais podemos nos aproximar por experiência. Os dois palhaços-atores constroem uma precisa empatia com o público que não restringe a apreensão a uma determinada faixa etária, justamente por tratarem a matéria de suas performances como um trabalho de arte em que os sentidos estão abertos. Não seria esse um importante lugar da tradição em nosso tempo? A tradição do palhaço aparece como uma graça oculta que recheia o cotidiano, mas uma graça que faz pensar também em nossas pequenas e grandes misérias humanas.



A direção de Alexandre Roit tece com mestria esse trânsito de relações entre a arte do palhaço e nossos modos de vida apostando, não em uma leitura puramente linear, mas traçando margens de diferimento. A começar pelo nome do espetáculo reconhecido imediatamente por nós como um samba famoso de Adoniram Barbosa que conta o drama de um rapaz que não pode perder o trem de volta para casa. O público tem um indicativo aqui do mote da partida do mestre que passará a função ao aprendiz, assim como deixa transparecer o sentimento de solidão do artista em seu ofício, no entanto como contraposição, a recepção é agraciada não com o samba, mas com um chorinho que permeia grande parte da encenação, sobretudo como costura sonora dos esquetes clássicos do palhaço de circo. Lembramos que o samba nasce no choro como um desvio, como uma modalidade marginal que se transformou em tradição.



O espectador acompanha a saga dos dois palhaços atravessada por um carteiro -responsável por trazer uma misteriosa carta ao mestre, em cujo conteúdo está a razão de sua partida. O carteiro executa uma deliciosa cena com a plateia, explorando a participação da audiência dentro do jogo. Ao mesmo tempo, o conteúdo da carta não fica revelado, abrindo inúmeras possibilidades em que cada espectador montará o desfecho da trama. Mais que um recurso dramático, trata-se de uma operação que envolve a recepção em uma escuta ativa. Se somos responsáveis pelos destinos dos palhaços, somos também coautores do drama do mundo que é o palco. Estamos ativos em nossas cadeiras no teatro. Um surpreendente elemento deste movimento ativo de formas é o ganso que se entende galo, uma figura esquizofrênica criada pelo grupo que se refigura todo o tempo nos tropeços das falas dos palhaços-atores. Talvez sejamos assim, meio figuras do Branco e do Augusto, meio um chorinho e um samba, meio um ganso e um galo, mas sempre em um movimento de reinvenção.



Escrito no contexto do 31º Festivale - Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba, de 2 a 11 de setembro de 2016