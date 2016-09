31º Festivale - Crítica: Tenista Monociclista

Home

Beth Néspoli

São José dos Campos



O que define a arte? A pessoa que realiza um número de equilíbrio com malabares num farol pode ser considerada artista de rua? São questões provocadas pela conversa com Tota Medrado, artista fundador da Cia. Pachamama de Circo, após a apresentação do espetáculo Tenista monociclista, na Praça João Mendes na manhã de sábado, no âmbito da programação do 31ª Festivale.



Não há resposta simples para essas indagações que certamente inquietam todo artista que busca exercer sua atividade no espaço público das grandes cidades, muitas vezes confundidos com pedintes, como contou Tota Medrado, recebendo centavos ao passar o chapéu, ou sendo enxotados pela polícia. A diferença estaria no grau de elaboração? Na maior ou menor intensidade da interação alcançada com o espectador? Nada se pode dizer de definitivo nesse campo, mas sem dúvida a subversão da ordem e a alteração, mesmo que provisória, da percepção do território, termo usado aqui no sentido mais amplo, de espaço geográfico e hábitos culturais são alguns dos atributos da arte. A partir daí, talvez seja possível diferenciar quem se empenha apenas na troca mercantilista – eu exibo uma habilidade e você me paga para isso – e de quem propõe o ato lúdico capaz de suspender nem que seja por um minuto a contagem de tempo e alterar a paisagem da cidade.



Há muitos caminhos e nenhuma fórmula, para conseguir abrir espaço-tempo imantado e criar um deslocamento no cotidiano. Quando a linguagem escolhida é a do circo, como faz Tota Medrado, o caminho pode ser despertar a admiração pela técnica impecável – olha o que um corpo pode fazer para além da trivialidade dos gestos funcionais, pensa o espectador afetado pelo ato, mesmo que não com esses termos. Mas pode ser também por um movimento em direção oposta, como faz o palhaço ao cair propositalmente do monociclo – acenando com a possibilidade de libertação das censuras ao corpo que as normas sociais impõem, daí o riso que ainda e sempre despertam números clássicos envolvendo tombos, tapas e ruídos de calças rasgadas ou do que sai de dentro delas. O espetáculo solo Tenista monociclista é criado numa espécie de equilíbrio instável entre essas duas vertentes.



Nos números feitos com malabares e equilíbrio – são usados dois monociclos de diferentes alturas ao longo da apresentação – Tota Medrado demonstra grande habilidade técnica, mas também busca o efeito cômico do tombo. Fundamentalmente, arte é jogo. Se no circo ou no teatro o público já chega receptivo – o que pode se sedimentar ou se romper – o artista que vai para a rua precisa estabelecer na interação, e por meio dela, qual é o jogo proposto. A apresentação de Monociclista Tenista realizada na Praça João Mendes, em São José dos Campos, leva a pensar que Tota Medrado vem experimentando criar sua poesia na zona fronteiriça entre a exibição de virtuosismo técnico e o jogo cômico – ainda com alguma timidez no que diz respeito ao segundo.



Não por acaso, se as quedas e erros não surtiram grande efeito, ao trabalhar não exatamente com o fracasso, mas com a possibilidade dele em um número de monociclo com uma criança da plateia sobre os ombros, Tota Medrado alcançou um desses momentos de poesia capazes de silenciar, por alguns instantes ao menos, os muitos ruídos da cidade. O mesmo se deu no número principal do roteiro – a partida de tênis. Quando aquela bolinha verde, que o espectador certamente reconhece das quadras, passa a se mover de um lado para outro em movimentos que denotam jogadas de alta precisão técnica e muito treino para serem alcançadas, mas, por outro lado, vê claramente que a bola está presa em uma vara manipulada pelo artista diante dos olhos de todos, nesse breve instante, subversão e jogo surgem com toda sua potência.



Acentuando a atmosfera lúdica, a música, executado ao vivo no espetáculo, assim como o gestual de Toca Medrado, pouco depois de iniciada a “partida”, ralentam o ritmo sugerindo uma filmagem em câmera lenta. Amarildo e Glauber, como se identificaram os espectadores convidados para essa interação, imediatamente entraram no jogo proposto, alongando braços e torcendo os troncos para alcançar a bola lançada nos cantos mais improváveis da quadra, ampliando o efeito buscado. Tal qualidade de participação não parece ter sido fruto de acaso, mas sim do cuidado do artista para com a interação, aspecto relevante na arte de rua.



Talvez pelo treino diário com a filha Eva, de quatro anos, que assistia tudo ao fundo, reagindo sempre, junto com a mãe, Maria Rosa, também artista, contadora de histórias e aprendiz das artes de circo, Tota Medrado exibiu cuidado e inteligência no trato com as crianças que merecem ser ressaltados. Mesmo que a participação desse espectador fosse imprescindível em determinados pontos do roteiro, ele não insistiu junto aos que se recusaram e nem ao menos tentou uma aproximação física. Ao contrário disso, os que entraram no espaço da cena, como o pequeno Artur que ajudou a demarcar a quadra de tênis com fita crepe e ainda serviu de juiz da partida – se aproximaram atraídos por um tipo de confiança que deve ter sido detectado na voz e no corpo do artista pela sensibilidade infantil. Sem dúvida essa relação pode ser um dos pontos fortes desse criador, muito desejável na vertente artística que escolheu.



A Cia. Pachamama – em língua quéchua pacha significa mundo, Terra – foi fundada por Maria Rosa e Tota Medrado no ano em que a filhota deles nasceu, 2012. São artistas que se iniciam na experimentação da arte de rua. Um crítico deve se ater ao espetáculo que viu, e não projetar o que poderia ter sido. Ainda assim, talvez valha observar oportunidades de jogo que ainda parecem escapar ao roteiro como, por exemplo, a chance de brincar com a bolsa de dentro da qual são retiradas as ferramentas para o jogo, usada apenas de modo funcional. É atributo do artista o aprimoramento constante. Certamente essa amorosa dupla não vai descuidar desse aspecto em sua trajetória. Como a pequena Eva, Tenista monociclista pode ainda crescer muito, e bem.



(Escrito no contexto do 31º Festivale - Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba, de 2 a 11 de setembro de 2016)