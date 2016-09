31º Festivale - Crítica: CORPUS, área de silêncio

Home

- 17:44

Valmir Santos

São josé dos Campos

Sabemos que a pele é o maior órgão do corpo humano, o reveste por inteiro. Ela tem funções como resistir a microorganismos e equilibrar a temperatura interna na sinfonia biológica. Somam-se atribuições no campo sensório das infinitas possibilidades amorosas ou da reação instantânea ao ódio. Machismo, racismo e fobia de sexualidade alheia (LGBTs) são algumas das intolerâncias confrontadas pelo espetáculo-manifesto CORPUS, área de silêncio, que o coletivo paulistano Teatro de Gamorra, recém-nascido, mostrou na segunda noite do Festivale.



Durante cerca de uma hora, o espectador é imerso numa experiência de estado terminal dos direitos humanos consumidos pela doença do preconceito.



Os corpos são o objeto do controle social por forças presumidamente políticas e religiosas empenhadas em varrer para debaixo do tapete (e pisar) os desejos não normatizados, a raça não ariana e as bruxas a que são reduzidas as mulheres. Roteiro fiel às caçadas medievais ou nazistas cujos artífices e consequências a história deu a conhecer tão bem, mas seus doutrinados aí estão, reacionários sedentos, na ordem do dia.



Essa leitura do trabalho não provém de texto em cena. A palavra é diminuta, um cartaz e um poema dito com veemência ao final. A dramaturgia de Ewerton Correia e Fernanda Machado prefere a visualidade e a sonoridade como vocabulários inscritos sobre o corpo dos atores. Como a dizer que o discurso verbal não daria conta do grau de arbitrariedades. Vide a ascensão ultraconservadora em parte do mundo e que ora expõe as profundas contradições do momento brasileiro e seu sistema presumidamente democrático.



Não há personagens, mas os conflitos estão postos: entre a sociedade do controle e o território autônomo do corpo.



Ainda do lado de fora do galpão do Centro de Estudos Teatrais, a senha das formas de violência está dada: uma drag queen vagueia entre o público com a boca ensanguentada. É ela quem conduz o público ao corredor em ziguezague, onde um atuador numa maca indica o ambiente hospitalar. Apesar da arquibancada comum, a sensação transmitida é de uma instalação cênica na qual o espaço pode ser associado a uma masmorra (cenografia de Vitória Paiva). Para tanto, o som agudo da máquina de UTI, as sombras do desenho de luz, a frieza das grades de ferro e a aspereza dos latões.



Mas são os corpos em pelo a matéria-prima desse impactante roteiro de imagens que pede, aqui, compartilhar alguma descrição com o leitor. Quadro a quadro, as ações divisam movimentos de higienização e de revolta.



Primeiro, a dominação do sujeito submetido a sessões de tortura, imagens de anatomia amoral. Cabelo crespo lavado em penico. Bebês negros retirados do lixo hospitalar. Ânus costurado. Pelos pubianos raspados a facão. A pele negra de um homem recebendo rolo de tinta branca. O revolver na boca. Entre outras construções de choque e assepsia.



O segundo movimento é de insurgência. O “grande irmão” perde o controle, e não há jato de água ou camisa de força que detenha o ímpeto libertário de negros, gays e mulheres nesses contextos. A disrupção potencializa a expressão física. A dança do eu e do nós (corpus) resgata o prazer, a alegria, o desbunde. Deslizam noivas mastigando pétalas. Pétalas que também são a metáfora do gozo da mulher que se masturba. Por fim, um anjo irrompe do casulo de plástico, uma figura mítica, de garras afiadas, nascida para lutar e gritar sem arrego.



Essa subversão algo maniqueísta talvez reflita apropriação artística das formas de manipulação que os dogmas da fé e da política de direita exalam com cinismo. Nas artes da cena ou nas artes do corpo a manipulação é condição de jogo. A que serve é que são elas. Manipular não no sentido figurativo, mas de preparar, dar forma, tocar, manejar, e por aí vai.



Em processo colaborativo, o diretor e coautor Ewerton Correia experimenta escanear a urgência dos tempos, como bem delineia o desenho de luz de Flavia Goes. Tempos que já são, de novo, de exceção.



O bom combate com as espadas da arte ecoa a frontalidade do teatro de resistência sob ditaduras ou tiranias, quando os inimigos são claros. É contra essa onda conservadora – e mais letal nas periferias – que reagem os criadores na casa dos 20 anos ou recém-ingressados na maioridade. Eles sentem a opressão na pele e decidem avançar sob ecos do Living Theatre (EUA), do Teatro Oficina (SP) e da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (RS). Não ambicionam o novo, esse fetiche, mas os procedimentos performáticos acessados com a convicção de quem está com a fala entalada na garganta.



Um alento que esse pensamento tenha sido forjado em aulas na disciplina de direção de Antônio Araújo (Teatro da Vertigem), na USP. O período de formação deveria ser, de fato, uma celebração ao risco. CORPUS, área de silêncio foi destacado na última edição do Festival Internacional Universitário de Teatro de Blumenau, em julho passado, nos quesitos melhor espetáculo e conjunto de atores.



Não há concessão nesse manifesto cênico. Nem à instituição a que os estudantes estão vinculados. Uma flâmula com a logomarca da USP é encharcada de tinta preta no chão (a universidade é relutante quanto às cotas raciais). Noutra passagem, abre-se um vazio, suspende-se a cena para introduzir um cartaz em que os criadores se desculpam pela ausência de uma imagem referente à transexualidade e se perguntam “onde jogaram as trans que deveriam discutir isso na universidade”.



Menos pela intenção de resumir em palavras a dramaturgia sônico-visual, mais pelo enunciado que transcende à segunda obra do Teatro de Gamorra, incluímos abaixo a íntegra do poema de desfecho, sem título, digno do empenho e da coragem dos atores Anna Alice, Christian Martins, Diego Carmelo, Fernanda Machado, Luana Joia Chrispim e Valmir PS:



Meu corpo é um campo de batalha.

meu peito, minha arma;

minha carne, uma couraça;

meu sangue, combustível.



meu corpo é um campo de batalha.

fiz do coração minha morada;

de minha pele, uma muralha.

nas mãos, revolução.



fiz de mim metaforia.

para que as palavras

dissessem

menos

e os olhos gritassem mais



meu corpo é um campo de batalha.

minha respiração, transgressão.

de minha existência fiz moinho,

pulsei sem permissão.



de mim mesmo fiz destino.

para todos, rejeição.

do querer fiz passarinho, os que não me querem passarão.



meu corpo é um campo de batalha.

minha carne, insistência.

de minha pele fiz cicatriz.

de minha alma, resistência.



Escrito no contexto do 31º Festivale - Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba, de 2 a 11 de setembro de 2016