31º Festivale - Crítica: Cinco semanas em um balão

Home

- 11:59

Beth Néspoli

São José dos Campos



Há controvérsias sobre a existência de uma linguagem teatral voltada especificamente para o público infantil. O corpo das crianças dentro do teatro seria o melhor termômetro para aferir isso? Mas qual o corpo? Aquele que bate palmas ao ritmo de uma música cujo compasso é escolhido já na medida para essa participação? A medida do interesse está no modo como a criança emite gritos no afã de responder à interrogação dos atores sobre um personagem que está muito próximo e só ele não vê? Definitivamente não eram essas as ações dos espectadores que estavam na sala do Cine Santana acompanhando a apresentação de Cinco semanas em um balão, espetáculo da Cia. Sabres de Luz, da cidade de São Paulo, baseado em novela de Júlio Verne, e apresentado na programação do 31º Festivale. O silêncio que, na maior parte do tempo, tomou a plateia repleta de crianças de diferentes idades indicava atenção concentrada.

A associação entre passividade e imobilidade perdura, no que diz respeito à atividade do espectador, e resiste mesmo depois de ter sido rigorosamente contestada por diferentes pensadores da cena, entre eles, o francês Jacques Rancière, no artigo O espectador emancipado. Do ponto de vista desse filósofo, pode haver intenso trabalho mental na quietude de uma sala teatral e até mesmo experiência radical de subjetivação, dessas que transformam a vida. Nada contra, evidentemente, as alterações no espaço da cena e nas formas de interação que, em geral, buscam interferir no estado de recepção. Porém tais procedimentos, por si só, não garantem a potência da arte teatral.

Pensamento similar vale para a atividade receptiva do público infantil: agitação e interação direta com os atores não significa, necessariamente, fruição lúdico-poética, que pode ser definida como aquela capaz de alcançar zonas internas não interrogadas nas tarefas e brincadeiras cotidianas. Parecem compartilhar desta convicção os integrantes da Cia. Sabre de Luz de Teatro: a atriz Joyce Salomão e os atores Cristiano Salomão e Nino Belucci. Em vez de subestimar as crianças guiando comportamentos, a adaptação textual de Joyce, que também dirige a montagem, caminha no sentido contrário, apostando na capacidade das crianças para realizar conexões a partir de linguagem sugestiva.

Há coerência no gesto da trupe. Imaginação e pesquisa científica são elementos centrais da obra de Julio Verne (1828-1905), escritor francês ainda não superado em vendas. Histórias como Viagem ao centro da Terra, A volta ao mundo em 80 dias e 20 mil léguas submarinas atraem leitores de todas as idades e do mundo inteiro até os dias de hoje. A obra levada ao palco, no entanto, não está entre as histórias mais conhecidas desse autor, considerado o precursor do gênero literário da ficção científica. Foi justamente esse o motivo da escolha do texto, o que de certa forma aproxima o grupo do tema central da peça: a viagem ao desconhecido.

Cinco semanas em um balão foi o primeiro livro de Júlio Verne, escrito em 1863. Ele, que havia sido mandado pelo pai advogado para estudar Direito em Paris, se apaixonou pelas artes e pela ciência, desagradando o progenitor que cortou o seu sustento. Assim, a literatura se configurou como a grande aventura desse autor e o sucesso já na primeira publicação mudou sua trajetória. A montagem da Cia. Sabre de Luz tem como virtude focar o seu trabalho sobre a zona de tensão, entre o medo e o fascínio, que se abre quando alguém deixa o conforto de sua casa e se lança na aventura de explorar novos mundos. Utilizando elementos abstratos, como fumaça, luz e sons – a trilha musical composta por Gustavo Barcamor cumpre papel relevante na concepção do espetáculo – o grupo, fiel ao estilo de Júlio Verne, aposta na imaginação das crianças para completar a construção dos incidentes e acidentes do percurso. Que tal observação não seja entendida como ausência de trabalho, mas sim de escolha de modos de criação.

O grau de elaboração já se evidencia na coreografia da primeira cena, quando um cientista (Cristiano Salomão) tenta convencer um amigo (Nino Belucci) a fazer junto com ele e seu criado (Joyce Salomão) a viagem de balão sobre o continente africano. O movimento bem marcado dos corpos, quase uma dança – que voltará em outras cenas – serve para expressar as hesitações e intenções dos personagens sem cair nos clichês de caretas, unhas ruídas, pernas que tremem. O grupo demonstra também não ter medo ainda das palavras levando ao palco diálogos que poderiam ser considerados longos ou complexos para o público-alvo. E o faz sem cair na armadilha do didatismo, por exemplo, quando o cientista explica que o combustível do balão, o hidrogênio, é retirado da molécula da água algum conhecimento é destrinçado e em cena, mas surge na relação dos personagens, sem apelar àquele conhecido questionamento direto à plateia que transforma arte em aula. Vale observar que veículos movidos a hidrogênio, retirado da água, quase um delírio na época de Júlio Verne, é hoje uma realidade, esse sim um desdobramento para ser feito em sala de aula, se há boa parceria entre escola e teatro.

Contribui muito para a dinâmica da montagem a cenografia de Marcos Rocha assim como os figurinos, esses criados pelo grupo, na estética retrofuturista ou steampunk, que se caracteriza por criar imagens mesclando objetos antigos com outros de tecnologia avançada. Além de resultar em visual pertinente ao universo do autor visionário, faz com que os figurinos não sejam meras fantasias coloridas, mas expressem e também estimulem ideias. A possibilidade de encontrar tesouros em lugares distantes – não necessariamente em forma de um baú cheio de moedas – e, ao mesmo tempo, a quase certeza de que estarão protegidos por terríveis monstros é projeção mental que move a humanidade há milênios, e também é movimento interior que as crianças conhecem bem. A realização dessa vivência por meio da arte é a proposta desse grupo. A julgar pela apresentação acompanhada em São José dos Campos, o desafio foi aceito pelos pequenos.

Escrito no contexto do 31º Festivale - Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba, de 2 a 11 de setembro de 2016