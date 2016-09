31º Festivale - Crítica: As artes Malasartes: a viagem de Pedro Malasartes

Home

- 17:36

Dinah de Oliveira

São José dos Campos

A audiência escuta uma cantoria que se aproxima. Vem chegando o cortejo de atores. Ao som do acordeom, do violão, do triângulo e do bumbo, uma música de domínio público já gravada há uns 30 anos pelos Originais do Samba. A música é uma pérola. Quem tiver mais idade irá logo reconhecer e saber que o defunto está nu. Mas não uma nudez literal e sim uma imagem dela: ele está em mangas de camisa. Este é o início da função de As artes Malasartes: a viagem de Pedro Malasartes, do grupo Janela Mágica. O espetáculo expõe um conjunto de histórias do personagem Pedro Malasartes - um anti-herói da cultura brasileira que, como sabemos, é famoso por sua falta de escrúpulos e astúcia. Mas mesmo que suas histórias sejam conhecidas - de algum modo, em algum lugar já ouvimos algo a respeito de Malasartes -, não é o ineditismo da fábula que conta aqui, mas seu modo de narrar.



O grupo Janela Mágica sabe disto e encara seu ofício de frente. Desde a sua criação como um núcleo da Cia da Gravata em 2014, o grupo se dedica à pesquisa da cultura popular e o teatro de rua em tensão com outras poéticas. Segundo Carlos Rosa, diretor do espetáculo e fundador do grupo, o interesse está voltado para experiências estéticas como uma investida ética em relação à riqueza das manifestações populares. Pensando nos termos de Carlos Rosa, uma das importantes questões que balizam a construção estética do teatro de rua tem a ver com o uso das forças caóticas dos espaços coletivos e os modos como as pessoas individualmente fazem a tradução desse movimento. Bem no meio dessa questão está a intensidade do corpo, justamente porque tudo o que está no mundo deve mesmo sua existência à mediação realizada pelos corpos.



Então a rua e seus desdobramentos geográficos como os parques, praças e jardins são elementos vibrantes e participam diretamente do evento como uma poética particular do coletivo. Menos do que uma cultura de sentidos mentais, estamos na seara de uma cultura do corpo que age e nos leva a agir. Será o corpo o objeto da verdade que aqui abre uma esfera da experiência com a presença? Dizemos a presença dos atuantes, a proximidade do público, os espectadores juntos em um espaço aberto, o acaso, o imprevisível e a relação com a natureza.



Estes elementos são matéria-prima do Malasartes, apresentado na Arena do Parque da Cidade, no âmbito do 31º Festivale - Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba, que elaborou uma surpreendente intervenção de afetos no espaço público. A fábula narra a viagem do Malasartes que, em sua singularidade de herói quer conhecer a vida além da morte e dar uma olhada no paraíso. No entanto, tanto Deus quanto o Diabo não querem receber o astuto em seus domínios e resolvem travar um desafio de Calango. Aquele que perder o desafio leva o maroto consigo. O clima de desafio no Calango e as entidades religiosas figuradas em alegorias envolvem a audiência numa viagem que quer enxergar a porção de paraíso aqui mesmo no mundo concreto. E essa é uma equação proposta pelo espetáculo: não seria nossa terra o paraíso? O Malasartes do Janela Mágica contempla a natureza do Vale do Paraíba, chama as divindades ao reconhecimento da beleza do homem comum e de tudo aquilo que cresce em sua terra.



Um dos modos pensados pela dramaturgia de Carlos Rosa privilegiou elementos das histórias de um Malasartes que expõe a astúcia servindo como um ato de ajuda ao outro. Esse gesto em direção ao bem do outro, contra os exploradores e na pele de um anti-herói, parecem indicar que a ideia que temos de paraíso merece uma revisão. Então não estamos diante de uma dramaturgia simplista que não problematiza céu e inferno, mas que parece apostar na complexidade de noções como bem e mal.



Em consonância com a intenção da dramaturgia, a composição cenográfica e os figurinos de Dagmar Siqueira, apontam para a riqueza simbólica da cultura popular eleborando o âmbito sensorial com a experiência do folclore. Os narradores são ciganos: imagem da errância e da articulação de um povo com uma linguagem própria, mas com um importante histórico de exclusão. As alegorias de Deus e do Diabo são construídas por um tipo de boneco brincante dos folguedos populares do Vale do Paraíba: O Pereirão. A disposição triangular dos elementos cenográficos dirigem nosso olhar ao centro da cena e, ao mesmo tempo alargam os horizontes, na medida em que os atuantes trocam de figurinos e apetrechos nos lados de fora da triangulação.



Toda esta cuidadosa disposição de elementos dramatúrgicos e materiais recebe e acolhe o trabalho do elenco formado por Ana Bonani, Guilherme Venâncio, Jean Fábio, Lucilene Dias, Paty Beghetto e Rômulo Scarinni que evolui a história com uma forte noção de suas presenças. A direção musical de Rômulo Scarinni é bem cuidada, compondo a musicalidade e a sonoridade necessária ao envolvimento do público e entendimento da trama. Mescla também músicas conhecidas em momentos bem escolhidos procedendo como importante elemento dramatúrgico.



Os elementos do teatro de rua estão colocados e o afeto coletivo se forma. Mais ou menos no meio da função, começou a chover no Parque da Cidade e a porção de cidade que estava ali não se fez de rogada. Todos, atores e público recolheram os objetos cenográficos, figurinos, instrumentos, tudo mais que houvesse e correram juntos para um lugar coberto na sede da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Foi lindo de estar. Eram famílias, pais com crianças de colo, idosos, crianças maiores, adolescentes: a relação entre arte e vida estava em movimento. O lugar do artista dissolvido na ação coletiva. A plateia foi aplaudida pelos atores. Eu mesma correndo esbarro com o ator Guilherme Venâncio que vive o Malasartes no espetáculo. Ele diz: "Estou muito mexido com isso tudo". Eu respondo: "Eu também". E nós dois pensamos algo que ao final da função apareceu na música de Os Novos Baianos: "Porque não viver? Não viver esse mundo? Porque não viver? Se não há outro mundo? Porque não viver? Não viver outro mundo..."

Escrito no contexto do 31º Festivale - Festival Nacional de Teatro do Vale do Paraíba, de 2 a 11 de setembro de 2016