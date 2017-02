EDITORIAL: Este é nosso papel - 23/02

IDEIAS

- 11:05

Qual é o papel dos jornais? A pergunta, que abriu o editorial da primeira edição deste ano, se mostrou ainda mais pertinente durante esta semana de fevereiro, em que a polêmica dos supersalários na Câmara de São José ganhou as manchetes, provocando uma onda de indignação -- um tsunami, na verdade -- nas redes sociais.



Em uma votação relâmpago, com a presença de 7 dos 21 parlamentares no plenário, o Legislativo aprovou há uma semana a manutenção de 16 cargos que seriam extintos -- sendo alguns deles com direito a supersalários de até R$ 15 mil. Tudo, da apresentação até a votação do projeto, aconteceu em dois minutos e dois segundos.



O episódio poderia ter passado despercebido, se não fosse o olhar atento do repórter João Paulo Sardinha, que revelou nas páginas de O VALE a manobra realizada pelos parlamentares na calada da noite.



Em seu site e também nas redes sociais, o jornal complementou e ampliou o leque de informações trazidas em primeira mão em sua edição impressa, mostrando aos leitores, por exemplo, o vídeo da votação.



Mais do que isso: quem votou a favor? No ar desde o começo do mês, em nosso site, a ferramenta 'Acompanhe o seu Vereador' responde a essa e muitas outras questões sobre os parlamentares das duas maiores cidades da RMVale.



Ela representa um desdobramento do 'Promessômetro', que fiscaliza o cumprimento das promessas de campanha dos prefeitos eleitos.



Já fiscalizou seus representantes hoje? Por falar nesta quinta-feira, hoje a Câmara joseense cogita revogar a manutenção dos cargos com supersalários -- suspensa após a grande pressão popular.



Depois da votação vapt vupt, como dizia o clássico personagem Professor Raimundo (da Escolinha da tevê), a Câmara suspendeu a decisão de manter as vagas (e aqueles salários ó...). Cabe à Câmara corrigir o erro, revogar. Aí sim, 'fecha a conta e passa a régua', diria o saudoso Chico Anysio.



Qual é o papel do jornal? É ser imprescindível.