EDITORIAL: É hora de mudar - 02/03

IDEIAS

- 12:20

'Tal situação é insustentável'. Esta foi a frase usada, já em 2012, pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) para classificar o excessivo número de cargos comissionados na Câmara de São José dos Campos, naquela época (como ocorre nos dias atuais) sob a presidência do vereador Juvenil Silvério (PSDB).



No documento, apesar de aprovar as contas do Legislativo, o tribunal faz uma série de apontamentos -- incluindo esse elevado número de cargos de confiança, despesas da Casa pagas pela prefeitura e ainda o alto volume de cópias reprográficas.



A respeito dos comissionados, o relatório é taxativo. "Os cargos públicos, em regra, devem ser providos em caráter permanente, por meio de concurso público de provas ou provas e títulos, e, excepcionalmente, em comissão, desde que, irrefutáveis suas características de direção, chefia ou assessoramento", apontou o TCE.



Espantado com o volume de gastos à época, o tribunal ainda orientou a diminuição do número de cópias reprográficas.



A determinação foi para que o Legislativo "reduza, imediata e drasticamente, as despesas neste item e reavalie a necessidade de se manter os serviços de cópias executados pela Divisão de Expedição e Correspondência", afirmou o relatório.



Os alertas voltaram a ser feitos na gestão de Amélia Naomi (PT), a presidente entre 2013 e 2014. A análise das contas de Shakespeare Carvalho (PRB) não foi finalizada.



Hoje, após o feriado de Carnaval, os parlamentares de São José voltam ao trabalho e têm um encontro marcado com o eleitorado joseense. Depois de todo esse desgaste, gerado por aquela polêmica votação 'vapt vupt' dos 'supersalários', é hora de debater uma profunda mudança administrativa na Câmara, hoje loteada por indicações políticas. É preciso cortar na própria carne.



Como se vê, com os relatórios do TCE, não é de hoje que o problema existe. Já passou da hora de arrumar a Casa e jogar o cabide fora. O eleitor está de olho e concorda com o TCE: 'tal situação é insustentável'.