EDITORIAL - Chove no molhado - 09/03

IDEIAS

- 06:00

Drama dos desalojados da chuva em S. José não é culpa de São Pedro

'A gente perdeu tudo'.

A frase de Helen Aline Guedes Teixeira, 27 anos, resume o drama das famílias desalojadas em São José nesta semana, em razão das chuvas torrenciais que caíram sobre a cidade. Mãe de quatro filhos e desempregada desde janeiro, ela viveu o drama de ver a água invadir sua casa, no Residencial Cambuí, na região sudeste do município.



Eletrodomésticos, móveis, roupas e ainda outros objetos ficaram submersos. 'Ficou tudo boiando. As roupas das crianças ficaram cheias de lama. A única coisa que consegui salvar foi a televisão, o resto a gente perdeu tudo. Entre a vida e salvar minhas coisas, prefiro a vida. A água chegou até o meu peito', disse Helen.



Ao lado do marido e dos filhos, ela mora há três meses de aluguel na casa, uma das 480 alagadas em meio ao temporal desta semana. Só na segunda-feira choveu o que estava previsto para o mês inteiro. 'Foi muito rápido. Estava assistindo televisão com os meus filhos e quando vi que a água tinha entrado já não dava mais tempo de mais nada', narra Helen.



Em São José, os bairros mais afetados pela chuva foram: Jardim do Lago, Residencial Cambuí, Sítio Bom Jesus, Vila São Benedito, Vila Corintinha e Sapê. 'A gente fica triste porque trabalha o ano todo para conseguir as coisas e vem uma chuva dessa e coloca tudo a perder', declara a moradora.



A prefeitura, em meio ao caos instalado na cidade, disponibilizou sua estrutura para o atendimento às vítimas desse drama.

Ano após ano vivemos, principalmente no primeiro trimestre, situações semelhantes na cidade, com cenas de avenidas e casas alagadas. Em 2016, por exemplo, um deslizamento de terra matou quatro pessoas de uma mesma família na zona norte.

São tragédias anunciadas.



Na gestão de Carlinhos Almeida (PT), por exemplo, obras antienchentes atrasaram. Como se vê, a culpa não é de São Pedro. O poder público precisa fazer a sua parte. Ou vamos continuar chovendo no molhado.