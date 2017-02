EDITORIAL: Alguém na linha? - 16/02

IDEIAS

- 06:00

Tem alguém na linha?

Em decisão polêmica, o governo do prefeito Felicio Ramuth (PSDB) cancelou cerca de 29 mil chamadas feitas para o telefone 156, o principal canal de diálogo da população o joseense e com a prefeitura.



O decreto, publicado este mês, afeta solicitações feitas entre 2014 e o fim de 2016 que estavam acumuladas, sem resposta.



De acordo com a prefeitura, a decisão foi motivada por três razões: excesso de pedidos sem atendimento, solicitações já caducadas e a reestruturação do Executivo.



O decreto de Felicio determina ainda que cada um dos 29 mil chamados receba uma mensagem padrão, informando o cancelamento do protocolo e necessidade de registro de um novo pedido, no caso do original não ter sido atendido. A mensagem termina pedindo aos moradores a colaboração deles para uma 'gestão mais eficiente'.



Segundo o governo, desde o início do ano a central 156 já registrou 36.943 pedidos.

Na avaliação dos tucanos, o cancelamento das 29 mil chamadas não tira a credibilidade do serviço. A oposição criticou.



O caso revela dois pontos importantes. O primeiro deles é: quem estava ouvindo a população de São José dos Campos durante a gestão Carlinhos Almeida?



É um absurdo que 29 mil chamados fiquem acumulados na central, enquanto o joseense aguarda (em vão) uma resposta, a solução do problema. Esses milhares de moradores foram feitos de bobos. O fato de não ouvir as ruas explica em parte a derrota de lavada sofrida pelo petista nas urnas.



Felicio assumiu uma casa bagunçada, com contratos atrasados, com serviços à beira de um colapso e cofres vazios. Nas contas da nova gestão, o rombo chegaria a R$ 306 milhões. É preciso arrumar a casa.



Isso inclui também a análise de programas e ações desenvolvidos na gestão passada.



Porém, é preciso lembrar que São José foi fundada em 1767 e não em 2017. Ao discar 156, o joseense procura a prefeitura e não o governo desse ou daquele partido. E ele quer ser ouvido. Tem alguém na linha?