IDEIAS

- 10:57

De ônibus. Para se aproximar do eleitor, o então candidato Felicio Ramuth (PSDB) adotou a prática de utilizar o transporte público para se deslocar pelas ruas de São José dos Campos durante a campanha do ano passado. Nome tucano para a disputa pelo Paço, ele embarcava e seguia de ônibus para participar de reuniões em bairros da cidade.



Felicio foi eleito ainda durante o primeiro turno, em outubro de 2016, com uma lavada contra Carlinhos Almeida (PT) nas urnas, e recebeu a dura missão de conduzir o coletivo joseense para um novo caminho.



Neste início de governo, herdando dívidas milionárias e uma série de serviços públicos à beira de um colapso, o tucano, com o respaldo obtido junto ao eleitor, ainda vive uma espécie de lua de mel com a cidade.



Adotou medidas para contenção de gastos e enxugou a máquina pública (menos do que o prometido, mas enxugou), fez acordos para evitar que alguns serviços importantes fossem paralisados e promete colocar a casa em ordem, inclusive reavaliando uma série de vitrines da gestão anterior.



Em algumas situações, como na extinção da Orquestra Sinfônica ou no cancelamento de 29 mil chamados para o '156', Felicio passou um pouco do ponto. Porém, nada que fosse capaz de atrapalhar a lua de mel com a população joseense, tão comum nos primeiros meses de um governo.



Agora, no entanto, há uma catraca no meio do caminho. Como foi revelado em primeira mão por nossa equipe de reportagem, as três empresas de ônibus de São José protocolaram um pedido de revisão da tarifa do ônibus urbano da cidade.



O reajuste pode chegar a 30%, saltando dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,97. Este valor, que é o mais alto solicitado pelas concessionárias, é o segundo (o segundo!) mais alto do Brasil. Agora, o pedido será analisado pela prefeitura, sem data para definição.



Se o ônibus ajudou a aproximar Felicio dos eleitores, agora pode afastá-lo deles. O pedido é absurdo e pode até fazer dessa lua de mel só um amor passageiro.