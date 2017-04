IDEIAS

Uma lista bastante "democrática" saiu do gabinete do ministro Edson Fachin ontem. O relator da Operação Lava Jato no STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu abrir quase uma centena de inquéritos com base delação de executivos da Odebrecht. A "delação do fim do mundo" atingirá caciques de todas as vertentes partidárias.

Neste caso, cabe ressaltar, não podemos falar em caráter ideológico. Afinal, boa parte não tem nem caráter nem ideologia.

O processo que corre na Justiça atinge em cheio a cúpula do governo Michel Temer (PMDB), pré-candidatos em 2018 e a oposição, já combalida após o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) no ano passado.

A lista de Fachin inclui nove ministros do governo Temer, mais de um terço do Senado (29 senadores), além de 39 deputados federais. O time de ministros incluiu, por exemplo, Eliseu Padilha (PMDB), Moreira Franco (PMDB), Gilberto Kassab (PSD), Aloysio Nunes (PSDB), Blairo Maggi (PP) e Bruno Araújo (PSDB).

Entre os senadores, estão nomes como Romero Jucá Filho (PMDB-RR), Aécio Neves (PSDB-MG), Renan Calheiros (PMDB-AL), Edison Lobão (PMDB-PA), Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), Jorge Viana (PT-AC) e Lindbergh Farias (PT-RJ). Claro que o ex-presidente Fernando Collor de Mello (PTC-AL) não poderia faltar.

A partir de agora, espera-se