Volvo apresenta versão off-road da perua V90

Motor

- 04:29

Cross Country reúne apelo aventureiro, com tração integral e suspensão elevada, e muita elegância



Com o futuro lançamento do novo V90 Cross Country, a Volvo completa sua linha de produtos da série 90 - formada pelo utilitário esportivo XC90, o sedã S90 e a station wagon V90 - feitos sobre a plataforma modular SPA (Scalable Product Architecture).

Feito para proporcionar experiências "fora da estrada", o V90 Cross Country mostra um caráter mais robusto, com interior luxuoso, incomum ao segmento, que combina um sistema de som da Bowers & Wilkins de última geração e todos os benefícios da conectividade apresentada nos novos S90 e V90.

O visual do V90 Cross Country comunica a capacidade dinâmica do modelo. "O veículo traz uma combinação surpreendente de força e poder exterior e um luxuoso interior escandinavo. Ele vai continuar a tradição genuína da linha Cross Country com uma nova receita: uma poderosa capacidade off-road e a mais elegante e sofisticada station wagon", afirma o vice-presidente sênior de Design da Volvo Cars, Thomas Ingenlath.

Com a tração integral, o aumento da altura livre do solo e o chassi otimizado para conforto e controle em qualquer condução de clima e estrada, o novo V90 Cross Country toma a versatilidade da station wagon V90 para levar os passageiros ainda mais longe."

Resistência.

O modelo foi submetido a testes rigorosos para garantir sua polivalência em situações extremas: das instalações secretas no norte gelado da Suécia - onde as temperaturas regularmente atingem 40ºC negativos - ao deserto escaldante do Arizona (EUA), na qual a Volvo executa seu programa de testes de alta temperatura, o modelo foi concebido para durar.

Com um dos invernos mais rigorosos do mundo e 77% do país coberto por florestas e rios, a Suécia é um local natural para desenvolver e testar de forma extrema a durabilidade e a capacidade dos veículos em qualquer condição. Esta experiência duramente conquistada representa grande parte da herança da Volvo, que se reflete na linha de modelos Cross Country da marca.

Desde o lançamento da primeira versão Cross Country, há quase 20 anos, a Volvo Cars se tornou sinônimo de fabricante de veículos robustos e capazes de enfrentar os mais variados terrenos.

A produção do novo V90 Cross Country começará em poucas semanas na fábrica de Torslanda, na Suécia. No Brasil, a marca não pretende, momentaneamente, importar o veículo.