Veículos novos caem 6,4%

Motor

- 04:41

Levantamento da Anfavea abrange o primeiro bimestre



A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), apresentou na última terça-feira o balanço da indústria automobilística no primeiro bimestre. O licenciamento de veículos novos apontou uma queda de 6,4% no período com 282,9 mil unidades vendidas nos dois primeiros meses deste ano e 302,1 mil no ano passado.

Somente em fevereiro foram negociadas 135,7 mil unidades, 7,8% abaixo das 147,2 mil comercializadas em janeiro e 7,6% menor em relação as 146,8 mil do mesmo período do ano passado. Para o presidente da Anfavea, Antonio Megale, os números foram decepcionantes. "Já imaginávamos um primeiro trimestre difícil, o que está se concretizando. Mas o resultado de fevereiro surpreendeu negativamente. Começou positivo, mas declinou no final principalmente devido ao Carnaval no final do mês", disse a entidade em nota.

Números.

A produção terminou fevereiro com crescimento de 14,7% ao se comparar as 200,4 mil unidades produzidas neste mês com as 174,7 mil de janeiro. Se analisado com fevereiro do ano passado, quando 144,2 mil unidades saíram das linhas de montagem, o resultado é superior em 39%.

No acumulado as 375,1 mil unidades fabricadas aumentaram em 28,1% com relação as 292,9 mil de igual período do ano passado.