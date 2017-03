VEÍCULO AUTÔNOMO EMPRESA JÁ FEZ SIMULAÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS E NO JAPÃO Nissan faz teste na Europa

Motor

Radares de ondas milimétricas ajudam a guiar o carro



A Nissan apresentou ofi cialmente esta semana ao público a nova geração de protótipos de veículos de passeio autônomo, que trafegaram pelas vias públicas da parte leste de Londres. É a primeira vez que a Nissan demonstra sua tecnologia de carro autônomo em ruas da Europa. A Nissan já realizou testes em rodovias públicas no Japão e nos Estados Unidos para entender como aplicar a tecnologia autônomo em veículos de modo fácil nas situações cotidianas da vida real.

Os ocupantes dos bancos de passageiros e traseiros do veículo autônomo tiveram a oportunidade de experimentar a tecnologia, que consiste em radares de ondas milimétricas, scanners a laser, câmeras, chips de computador de alta velocidade e uma interface HMI (Human Machine Interface) especializada - apenas para citar alguns. Tudo isso permite que o veículo opere de forma autônoma em rodovias e estradas urbanas da cidade, uma vez que os pontos de destino são inseridos no sistema de navegação.

"A inovação e a engenhosidade estão no coração da marca Nissan e de sua equipe. Este teste da próxima tecnologia autônoma da Nissan nas condições exigentes das ruas de Londres sublinha o nosso compromisso de entregar nossa visão de Mobilidade Inteligente aos nossos clientes", disse Takao Asami, Vice-Presidente sênior de Pesquisa da Nissan.